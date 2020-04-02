Albaraka Türk'ten Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek
Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı.
02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:49
Türkiye 'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı. Ayrıca banka çalışanları Albaraka İyilik Kulübü aracılığıyla da 100 bin liraya yakın bir bağışta bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Albaraka Türk, Albaraka, Türkiye, Ekonomi