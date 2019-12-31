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Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekiplerince yapılan yılbaşı denetimlerine katıldı.

31.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:41 Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı
İl Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekiplerince yapılan yılbaşı denetimlerine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmelerini sağlamak maksadıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda, trafik güvenliği için il ve ilçelerde dronelerle desteklenmiş 45 trafik devriyesi, 110 önleyici kolluk devriyesi ve 514 personelle trafik personeli görevlendirildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'da Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama faaliyetine katıldı.

Albay Atasoy, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı ve vatandaşlarımıza mutlu yıllar diledi.

Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgi verildi. - ADIYAMAN

Ercan Atasoy, Adıyaman, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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