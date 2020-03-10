Albay Çetinkaya'nın acı günü
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.
10.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:24
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti. Neziha Çetinkaya'nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defin edilecek. - DÜZCE
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti. Neziha Çetinkaya'nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defin edilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Albay Çetinkaya'nın acı günü
Etiketler : Mustafa Çetinkaya, Çetinkaya, Jandarma, Güncel
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