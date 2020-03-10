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Albay Çetinkaya'nın acı günü

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.

10.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:24
Albay Çetinkaya'nın acı günü
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti. Neziha Çetinkaya'nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defin edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Çetinkaya, Çetinkaya, Jandarma, Güncel
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