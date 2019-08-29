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Albay Mustafa Çekiç, Kütahya İl Jandarma'nın yeni komutanı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı görevine, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç atandı.

29.08.2019 11:03 Albay Mustafa Çekiç, Kütahya İl Jandarma'nın yeni komutanı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı görevine, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin kararlar yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.

Çekiç'in önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlayacağını belirtildi. (EFE-) - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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