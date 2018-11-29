Albay Sırma'dan Sfc'ye Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 17:55



29 Kasım 2018 Perşembe 17:55

Gölköy 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret etti.SFC Entegre Orman Ürünleri ziyaretinde Fabrika Müdürü Bilal Karakaya ile Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile sohbet eden Albay Sırma, fabrika çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Sırma, SFC ailesine çalışmalarında başarı diledi. SFC'den yapılan açıklamada ise, "Gölköy 5.Jandarma Eğitim Alay Komutanımız Jandarma Albay Sayın Orhan Sırma'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KASTAMONU