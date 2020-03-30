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Albayak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyacı karşılanacak

3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17
Albayak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyacı karşılanacak

3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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