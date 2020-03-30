Albayak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyacı karşılanacak
3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.
30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17
3 kamu bankasının düşük gelirli için başlatmış olduğu kredi uygulamasına dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi