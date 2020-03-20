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Albayrak: "2 bin yeni personel alınacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

20.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:10
Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2 bin yeni personel alınacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık ve Gelir Uzman Yardımcılıkları ile avukat kadrolarına 2 bin yeni personel alınacağını duyurdu.
Albayrak açıklamada, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" ifadelerini kullandı. Personel alımında detayların yer aldığı paylaşıma göre, sözlü ve yazılı sınav yöntemleri kullanılacak. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı için 26 Ekim 2020 tarihinde sözlü sınav yapılacak. Defterdarlık ve Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcısı, yazılı ve sözlü sınav yöntemi ile doldurulacak olup yazılı sınav 24 Ekim, sözlü sınav 7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Berat Albayrak, Maliye, Güncel

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