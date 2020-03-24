Albayrak: "65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname...
Albayrak: "65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.
24.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:49
Albayrak: "65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Albayrak: '65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname...
Etiketler : Ekonomi