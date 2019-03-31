Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor

Bakan Berat Albayrak
, sosyal medyadan seçimlere ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından seçim ve sonrasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor" dedi.
ANKARA
Berat Albayrak, Güncel
Kaynak: DHA