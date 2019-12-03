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Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz

Son dakika: Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, söz konusu tablo ile yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi söyledi.

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:50

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,38 artarken yıllık bazda ise yüzde 10,56 oldu. Bu gelişme üzerine enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir" dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:

"Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.

"YILI YÜZDE 12 HEDEFİNİN ALTINDA KAPATABİLİRİZ"

Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır.

Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

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Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz

Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel


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