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Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın...

Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

09.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:33
Denizli İş Dünyası Buluşması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." Albayrak:

Kaynak: AA

Etiketler : Berat Albayrak, Denizli, Güncel
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