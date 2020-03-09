Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın...
Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.
09.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:33
Denizli İş Dünyası BuluşmasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın...
Etiketler : Berat Albayrak, Denizli, Güncel
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