Albayrak: "Gelen her veri Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek...
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması -Bakan Albayrak'ın salona girmesi -Salondaki katılımcılar -Salonun iç/genel planı -Bakan Albayrak'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda "İş Dünyasıyla...
09.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:22
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması-Bakan Albayrak'ın salona girmesi-Salondaki katılımcılar-Salonun iç/genel planı-Bakan Albayrak'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda "İş Dünyasıyla Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Albayrak: "Gelen her veri Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek...
Etiketler : Berat Albayrak, Uşak, Güncel
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