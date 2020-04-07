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Albayrak Grubu'ndan Gine Cumhuriyeti'ne "kara gün" desteği

Albayrak Grubu, Gine Cumhuriyeti'ne 10 bin adet korona test kiti hibe ederken, hijyen koşullarının artırılması için 30 ek çöp toplama kamyonu daha gönderildi.

07.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:22
Albayrak Grubu'ndan Gine Cumhuriyeti'ne
Albayrak Grubu, Gine Cumhuriyeti'ne 10 bin adet korona test kiti hibe ederken, hijyen koşullarının artırılması için 30 ek çöp toplama kamyonu daha gönderildi.

Albayrak Grubu açıklamasına göre, global ölçekli krize neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, Asya 'dan önce Avrupa 'ya ardından da Amerika ve Afrika 'ya sıçradı. Gine Cumhuriyeti'nde ilk vaka 13 Mart'ta tespit edildi. Ülkedeki pek çok şirket faaliyetini durdurma kararı alırken, Türkiye'den Albayrak Grubu pandemiye karşı çalışmalara hız verdi.

Açıklamaya göre, grubun Gine'deki tüm operasyonları kesintisiz sürerken, salgına karşı hijyen koşullarını artırmaya yönelik bazı adımlar atıldı. Bu kapsamda şirket tarafından yürütülen çöp toplama işleminin devam etmesi, ek olarak 30 yeni çöp toplama kamyonunun yedek parçalarıyla birlikte ülkeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Toplu taşımada yığılmaların önlenmesi için seferlerin aynı düzende devam edilmesi alınan bir diğer karar oldu. Ülkenin yol şartları nedeniyle arızalanan araçların muhtemel servis dışı kalma süresini kısaltmak amacıyla yedek parça temini yapıldı. Ülkenin dünyaya açılan kapısı olan Konakry Limanı'nı da gerekli önlemler altında çalışmalarını sürdürecek.
Ayrıca Albayrak Grubu, Gine halkına 10 bin adet korona test kitini hibe etti. Söz konusu kitler, Gine Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının tespitinde kullanılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Afrika, Asya, Gine, Güncel
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