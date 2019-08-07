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Albayrak havaalanında açıkladı: Bırakın da gidip Falcao'yu alalım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, havaalanında söylediği "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri heyecan yarattı.

07.08.2019 11:13
Albayrak havaalanında açıkladı: Bırakın da gidip Falcao'yu alalım

Albayrak'ın, havaalanında taraftarların arasından geçerken bir taraftarın telefonuyla çektiği videoda "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri gündeme oturdu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video sonrasında Galatasaray'ın Falcao transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

9 TRANSFER YAPILDI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şimdiye kadar tam 9 transfer yaptı. Sarı kırmızılı ekip, Luyindama, Emre Mor, Babel, Seri, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ozornwafor ve kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR (4)
SS: DEM BABAYI ALIRSIN
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12345: Bİ HALDUN ÜSTÜNEL DEĞİLSİN LAZ UŞAĞI.
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SARUHAN: Hadi al gel bakalım :)))))
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BELEŞÇİ: BELEŞLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZDA VERMEZLER BELEŞE
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