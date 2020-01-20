İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos Terfi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına yönelik soruya, "Kimin arsası var, bakanmış, yurt dışındanmış, şirketmiş benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul'un bu doğasını korumak var" diye yanıt verdi.

İmamoğlu söz konusu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"İnşallah bu (Kanal İstanbul) yapılmayacak. Gelecekler orada tarım yapacaklar, tarımla uğraşacaklar. Açıkçası, kimin arsası var, bakanmış, yurt dışındanmış, şirketmiş benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul'un bu doğasını korumak var.

"BÜTÜN BU UNSURLAR KİMİN CEBİNE GİRECEK"

Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şirket… O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten. Ama benim ilgilendiğim konu, 2011'den bu yana, burada ortaya konulan bir reklamla, tanıtımla, ama yurt içi ama yurt dışından insanların gelip, bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları; sürecin daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta dönüşmesi. Allah korusun, inşallah olmayacak ama düşünsenize; kamulaştırmalar, milyonun üzerinde bir şehirleşme… Bütün bu unsurlar kimin cebine girecek? Ne için? Yani şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsalları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma adına, İstanbul'u koruma adına bunları yapmak varken, ne için bunlar düşünülüyor ve bu kadar hırs yapılıyor, anlamış değilim."