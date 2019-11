Albayrak: "İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ayı itibarıyla 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını eylül ayı itibarıyla ortaya koyuyor. İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık." dedi.Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.Türkiye'nin borçluluk noktasında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin geçmişten bugüne tarihsel kırılganlıklarından en önemlisi cari açıkta, artık cari fazla veren bir noktaya geldiğini söyledi.Albayrak, ağustos ayı itibarıyla 5,1 milyar dolar cari fazla vererek Cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasının verildiğine dikkati çekerek, "Bunu ihracatı artırırken ithalattaki köprünün düşmesiyle ama turizm gelirleri ama ekonomideki dengelenmeyle ve tüm bunu güçlü bir finansal koordinasyonla dünyadaki en başarılı hazinecilik örnekleriyle bir yılda ortaya koyduk." ifadesini kullandı.Yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirme noktasında bu yıl altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihaleleri gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, 2019 yılı ekim sonundaki ihaleye kadarki toplam süreçte 82,3 ton altını ama yastık altı ama reel sektörden ekonomiye kazandıracak bir dönüşümü ortaya koyduklarını belirtti.Albayrak, finansman tarafında da bütün ekibiyle birlikte önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "2019 yılında Bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında bütçeye koyduğumuz 117 milyar liralık faiz ödeme bütçesini Allah'ın izni ile yıl sonu itibarıyla 100 milyarın altında 99 milyar lira gibi inşallah kapatacağız. Orada elde ettiğimiz tasarruflarla daha az ödediğimiz faiz maliyetleriyle ekonominin daha gelişmesi noktasında adımlar atacağız. Makroekonomik göstergelerin hepsinde tarihi sonuçlar aldık. Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir güçlü bir büyüme dönemi var." diye konuştu."Şu an itibarıyla güçlü bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteriyor"Üçüncü çeyreğin çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Temmuz, ağustos, eylül. Özelikle bu noktadaki öncü göstergeler ekonomideki toparlanma eğiliminin ne yönde olduğunu bize gösteriyor. Şu an itibarıyla güçlü bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteriyor. Birkaç rakam bunu ispat ediyor. Ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı ile birlikte nereye gidiyoruz. Sadece 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'ye yakın bir artışla hızla toparlanmaya başladık. 4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ayı itibarıyla 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını eylül ayı itibarıyla ortaya koyuyor. Demek ki piyasada eylül ayından itibaren bu istihdam artışını görüyoruz. İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık."Albayrak, özellikle 2019 Haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satışının eylül ayında 147 bin seviyesine çıktığını ifade ederek, "İpotekli konut satışında ise yine haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, eylülde 58 bin seviyesine ulaştı. Burada bir iyileşme var." dedi.Ekim ayında aylık otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138 artarak yaklaşık 40 bine ulaştığına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:"Bu ciddi bir artış ama yeterli değil, daha yeni yeni başladı. Daha da iyiye gidiyor. Bunun yanı sıra ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin 2018 yılı eylül ayında yüzde 42 seviyesinde iken yıl sonunda, bir yıl sonunda 2019 eylül ayında burada kritik eşik dünyada şu anda birçok ülke yüzde 50'nin altında ciddi bir sıkıntı yaşarken Türkiye bir yıl sonunda, 2019 yılı eylül ayında bu kritik eşik dediğimiz 50 eşiğini aştı ve güçlü üretimle toparlanma sürecini ortaya koyuyor."Albayrak, bunun yanında 1 yıl önce ekim ayında yüzde 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksinin bu yılın ekim ayında yüzde 89,8, yüzde 90'a ulaştığını ve burada yüzde 20'den fazla bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayarak, eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını bildirdi.Bu öncü rakamların, pozitif büyümenin dördüncü çeyrekle birlikte çok daha fazla güçleneceğini, son çeyrekte yüzde 4, yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyle bütün yılı pozitif kapatacaklarının sinyallerini ortaya koyduğunu söyledi."Bu faizlerin daha da düşmesi lazım. Bu tek haneleri inşallah göreceğiz"Bakan Albayrak, ekonomideki kazanımları, bu rahatlamayı ilk günden itibaren iş dünyasına, vatandaşlara, toplumun tüm kesimlerine yansıtma iradelerini her seferinde dile getirdiklerini belirterek, "Malatya'da geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki tarihi düşüşün indiriminin müjdesini verdik. 2014 Nisan ayından sonraki en düşük faiz oranına geçtiğimiz hafta itibarıyla kamu bankalarımız yüzde 11 ile 13 bandına inerek bu adımı attı. 5,5 yıllık süreçten sonra en düşük faizi yakaladık. Daha yeni başladık. Bu faizlerin daha da düşmesi lazım. Bu tek haneleri inşallah göreceğiz." açıklamasında bulundu.Samsun'da bugün asgari ücretli vatandaşlara ev sahibi yapacak modelin müjdesini verdiklerini anımsatan Albayrak, "Bu ay bitmeden detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak, ifade edecek. Türkiye tarihinde görülmemiş bir vade ve maliyetle inşallah alt ve orta gelir grubu kira ödediğinin bile altında uygun bir maliyetle inşallah ev sahibi, mülk sahibi olacağı bir modeli de hayat geçireceğiz. Bunlar inşallah başlangıç. İnşallah çok daha güzel, çok daha güçlü müjdeleri her geçen gün vermeye devam edeceğiz." dedi.Bakan Albayrak, ivme paketine değinerek, "Doğrudan sanayicilerin ve esnafların desteklenmesi amacıyla kamu bankaları başta olmak üzere, diğer farklı bankaların da desteğiyle sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için 3 kamu bankanın öncülüğünde ivme paketi başarı ile yoluna devam ediyor. Bu çerçevede özellikle reel sektörün desteklenmesi noktasında bu ivme kredisi sadece 4 ayda bu amaca hitap ediyor." şeklinde konuştu.Özellikle Ordu'da karayolları, alt yapı noktasında, DSİ, sulama alt yapısı anlamında ve OSB'ler noktasında çok önemli adımları çok kısa sürede atacaklarını kaydeden Albayrak, şunları ifade etti:"İnşallah bu karayolu, Sivas hikayesi 2020, 2021. Bunlar tamamlanıyor. Allah'ın izniyle bunları bitiriyoruz. Bakanlarımızla bu konuda hızlı adımları atacağız. Demiryolu alt yapısıyla ilgili Allah'ın izniyle bu adımları atacağız. Üreticilerimize vereceğimiz destekle, üretim hedeflerimizle arzı güçlendirerek, üretimi artırarak, sanayicimize, üreticimize rekabet gücü sağlayarak büyümede de enflasyonda da tüm bu hedeflerimize ulaşacağız."Toplantıya, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, belediye başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.Bakan Albayrak, daha sonra AK Parti Ordu İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.