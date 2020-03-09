Albayrak: Koronavirüs önlemlerimizi aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık" dedi.
09.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Albayrak: Koronavirüs önlemlerimizi aldık
Etiketler : Berat Albayrak, Ekonomi
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