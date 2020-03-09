Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Albayrak: Koronavirüs önlemlerimizi aldık - Ekonomi

Albayrak: Koronavirüs önlemlerimizi aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık" dedi.

09.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:25
Albayrak: Koronavirüs önlemlerimizi aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Berat Albayrak, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Ekonomi
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak Ekonomi
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Ekonomi
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Ekonomi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı