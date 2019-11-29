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Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı

İspanyol basınına konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Falcao tam olarak iyileşmek için 1 aya ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi. Böylece Kolombiyalı'nın ilk yarıyı kapatması da kesinleşti.

29.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:49

'a imza attığı günden beri başı sakatlık belasından kurtulmayan 'dan yine kötü geldi.

Akşam'ın haberine göre, İspanyol basınına konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz" dedi.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA SAHADA OLACAK

Bu açıklamanın ardından Radamel Falcao'nun sezonun ilk yarısını kapatması da kesinleşti. 33 yaşındaki forvet, 1 Ekim'de PSG'yle oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından beri sahaya çıkamadı. Aşil tendonundaki problemi hala geçmeyen tecrübeli oyuncu hakkında sürekli farklı bilgiler geliyordu. Ancak Abdurrahim Albayrak'ın İspanyol basınına yaptığı açıklamalar sonrasında durum netleşti. Falcao, sahaya sezonun ikinci yarısında çıkabilecek.

Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (18)
FENERLİBAHÇELİ34:Tam 3 ay gidip-geldiler bu adam için. Bu arada hiç bir ünlü Avrupa kulübü dönüp bakmadı bile. Demek ki durumu biliniyormuş. Bu işte ''şahsi şovunu yapan. . '' ve ''parayı götüren'' insanlara sormak lazım. Ama G. Saray da hesap soran yok. Tam bir skandal!
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GFB:2. Yarı bir maç oynar sezonu yanlışlıkla atılan 1 golle kapatır falzao
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PARALARI ÇOK:Bende yatardım bende oynardım onun kadar bu parayı ihtiyacı olanlara dağıtsaydınız keşke
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MUHTAR:ATM Cİ FUTBOLCU
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SERKAN:bence bu adam gelmeden önce de sakattı. ama bunu açıklayamıyorlar tabii. yazıklar olsun bu transferde emeği geçenlere
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FENERLİBAHÇELİ34:Bu dünya yıldızı adama Avrupa lı hiç bir kulübün teklif yapmamasından belli değil miydi. Hepsi mi akılsızdı da almadı böyle bir futbolcuyu? Yazık giden milli servete. .
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KSK Lİ MESUT:Bulmuşlar 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları kandırıyolar işte. akıllanmayacak bu kamiller. Paratör iyi yemliyo bu kamilleri. Haa pardon conconları...
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FENERLİBAHÇELİ34:Sorun kulübüne gönül vermiş taraftarda değil ki kardeş. Herkes ister böyle bir futbolcuyu. Bunu araştırmadan alan ya da ''sağlık durumunu araştırdık biz salak mıyız. . '' diyenlerde. . Taraftar ne bilsin?
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FBLİ:YARIM AKILLI SAYISI 35-40 MİLYONA CIKTI :))))
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GSLİ:şikebahçeliler 15 20 milyon tüm anketler açıkladı gs 35 40 milyon senin gibi malar daha bunu bile bilmiyor
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