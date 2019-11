Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (2)

BAKAN ALBAYRAK, ULUSLARARASI İPEKYOLU İŞADAMLARI ZİRVESİ'NDE

Trabzon'da, 23 ülkeden 700'e yakın katılımcının ağırlanacağı '4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi' başladı. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Yerli ve yabancı iş insanları arasında ikili iş görüşmelinin yapıldığı, Trabzon ve bölgenin yatırım ticaret potansiyellerinin tanıtıldığı zirvede konuşan Bakan Albayrak, ekonomik ve kur saldırıların karşın Türkiye ekonomisinin büyüme kat ettiğini söyledi.

'ÜLKEMİZE BÜYÜK EKONOMİK FIRSATLAR SUNMAKTADIR'

Konuşmasında tarihi İpekyolu'nun önemine değinen Bakan Albayrak, "Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak ve Pasifik'ten Atlantik'e kadar ticaret köprüsü kurma adına başlatılan Kuşak Yol projesi 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan ülkemize büyük ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Tarihi yakından takip eden insanlar bilir ki; son 500 yılın ekosistemi 1492 coğrafi keşiflerden öncesine dayanan sürece baktığımız zaman Dünya'daki ana ticaret merkezi Asya idi. Baharat ve İpekyolu hinterlandı ile başlayan Asya'nın en doğusunda Çin, yine Asya'nın en batısında Osmanlı'nın bu hinterlandın kapı yönetmenliğini yaptığı ve Dünya ekosisteminin bu merkezde büyüdüğü bir iklimde artık 21'inci yüzyıl tekrardan Asya hinterlandının Dünya ekonomisinde baş ekonomik merkez olacağı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Çin'in başlattığı modern yeni İpek Yolu başka bir deyişle Kuşak Yol projesi kapsamındaki bu ekosistem, tüm bu Asya'daki ülkelerin ekonomilerine çok önemli katkı yapmanın yanında,başta Çin ve Türkiye olmak üzere bütün bu ekosisteme çok önemli bir anlam ifade ediyor. Dolayısı ile bu bahsedilen ticaret hacmini, bu pazarları, bu fırsatları hayata geçirmek, Karadeniz ve Hazar havzası ülkeleri arasında da ticaret ve yatırımları geliştirmek, bölgedeki iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmak amacı ile düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen bu zirveye de büyük bir önem veriyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Hedeflenenin ötesinde bir performansla 2019'u geride bıraktıklarını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Küresel ticarette olumsuzlukların her geçen gün daha da arttığı böyle bir dönemde Türkiye olarak bölgesel huzuru, istikrarı, refahı arttıracak her türlü girişimin doğal parçası ve destekçi olacağımızı her ortamda ifade ediyoruz. Türkiye olarak zor bir dönemi geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan, yıl içerisinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık. Orta uzun vadede daha sağlıklı ve güçlü büyümenin temini için yol haritamızı yeni ekonomi programı vesilesi ile ikinci güncellemesini bu yıl Eylül ayı itibarı ile kamuoyu ile paylaştık. Geçtiğimiz yılki programın ana kurgusu dengelenmenin önemi olmuştu. Bu konuda hedeflediğimizin de ötesindeki bir performansla inşallah 2019'u da geride bırakıyoruz. Bu süreçte yaşanan her türlü zorluğun üstesinden gelme açısından büyük bir kararlılık gösterdik ve piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladık. Gerek kurdaki oynaklık, gerek enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan artışa bağlı olarak istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık."

'EKONOMİK AKTİVİTENİN CANLANDIĞINI, HIZLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin arzu ettiği büyüme rakamlarına ulaştığını aktaran Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

Finansal piyasalarda normalleşmeyi sağlamamızla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının artık hızlanmaya başladığı yeni bir döneme giriyoruz. Öncü veriler bunu gösteriyor zaten. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde bu hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları yakın dönemde inşallah açıklanacak. ve bu ivmenin son çeyrekte daha da güçlendiği ve hızlandığı bir döneme giriyoruz. Attığımız güven verici adımlar ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerinde etkisi ile 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminlerinin de ötesindeki bir performansla pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. ve özellikle yılın 4'üncü çeyreğinin nasıl geleceğine ilişkin rakamlara baktığımız zaman aralıkta bu ivme ile ekim ve kasımdaki gibi rakamlar, büyüme, kapasite, kullanım, vergi gelirleri, tüketim rakamları gibi bu ivme ile devam ederse son çeyrekte yüzde 4 ve hatta yüzde 5 seviyesinde bir büyümeyi, bu patika anlamında tekrardan Türkiye'nin doğal büyüme rakamı dediğimiz asgari yüzde 5 doğal büyüme noktasını da inşallah göreceğimizi gösteriyor. Atılan bütün adımların sonucunda Türkiye'nin arzu ettiği üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu ve ekonomik aktivitenin canlandığını, hızlandığını görüyoruz."

'12 AYLIK CARİ FAZLA RAKAMI 5,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Ekonomideki büyümenin her geçen yıl arttığının altını çizen Bakan Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde ilkleri gören ekonomi güven endeksi, bugün açıklandı; geçen yılın aynı ayında 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı tüketici güven endeksi; yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6, hizmet sektörü 0,7, tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Bu veriler güven endekslerindeki istikrarlı artışın ve toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor. İmalat, sanayi kapasite kullanım oranı son 12 aylık dönemin zirvesi olarak yüzde 77,2 seviyesine kadar ulaştı. Güven ortamının yeniden tesisi ile otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşya yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamada bunu çok net görmüştük geçtiğimiz yıl. Yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik bir artış gözlemlendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak da 2019'u hatırlayacağız. Özellikle Eylül ayı itibari ile son 12 aylık cari fazla rakamı cumhuriyet tarihine konu olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesinin hususu literatüre girecek nitelikte, çok önemli bir performans olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

'BİZ DAHA ÖNCEDEN SÖYLÜYORUZ'

Türkiye'nin büyüme tahmini verilerini aktaran Albayrak, şunları söyledi:

"Bu başarıyı gören birçok uluslararası kurumlar, fonlar, yatırım bankaları özelikle Türkiye'nin bu dengelenme sürecini ve başarısını teyit edip ekonomimize ilişkin görüş ve beklentileri noktasındaki bütün bu tahinlerini son günlerde de görüldüğü gibi revize etmeye başladılar. Büyümeyi arttırmaya başladılar. Özellikle son olarak uluslararası en büyük kuruluşlardan bir tanesi Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 açıkladığımızda 0,1 veya 2 diyorlardı, şimdi onlardan bir tanesi yeniden bir güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkarttılar. Birkaç ay daha geçsin biz yüzde 5 demiştik ya, oraya gelecekler. Bizim dediğimiz yere geliyorlar, ama biraz geç geliyorlar. Biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini yüzde 13'lerden şimdi tek haneli rakamlara inmeye başladılar. 2020 içerisinde yüzde 9 falan diyorlar. İnşallah biz yüzde 8 buçuk hedefi koymuştuk. İnşallah ona da gelecekler. Hatta inşallah daha da aşağıya inecekler. Sadece son yayınladığı ekonomik görünme raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili büyümenin son aylarda toparlanması ile birlikte 2019 ve 2020'de gayri safi yurt içi hasıla noktasında da, o da aynı 2019 için eksilerden bahsederken pozitife döndü. 2020 için de yüzde 1'lerden yukarıya doğru revize etmeye başladı. Bu raporda 2018 Ağustos ayındaki ağır finansal şoku takiben finansal şartların göreceli olarak düşük faiz oranları yüksek hisse senedi fiyatları ile birlikte her geçen gün daha da iyileştiğinin altını çizdi."

'DOĞRU YOLDAYIZ'

Türkiye'nin pozitif büyümesinin uluslararası platformda nasıl yankı bulduğuna da değinen Albayrak, "Uluslararası kurumlarında yanına hep olumsuz konuşmalarına alıştığımız bu kayıt derecelendirme kuruluşları onlar bile bu kervana takıldı. Türkiye'nin bu performansına kayıtsız kalamadı, onlar da bu yıl için yıl neredeyse geçmesine rağmen düzenleme yapmalarına gerek kalmadan yıl tahminlerinde bulunuyorlar. Pozitif büyüme noktasında revizelerini gerçekleştirdiler. Önümüzdeki yıl için yüzde 3'ler, 4'ler ve bunların daha da üstünü konuşmaya başladılar. Yani doğru yoldayız, emin ve güçlü adımlarla hedeflerimize gerek faizlerle, gerek enflasyon ve gerek büyüme ile adım adım ilerliyoruz. Bütün bunların yanında daha bu hafta yine dünyaca ünlü internet bazlı düşünce kuruluşu Türkiye ekonomisine övgüler düzerken, kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade etti. Çok değil, sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak bütün bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık çok daha kolay ve daha uzun bir yolumuz var. Enflasyon, kur, faiz ve risk biriminde sağladığımız tüm bu kazanımları daha da ileriye, daha da iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.

'GÜÇLÜ TOPARLANMA SİNYALLERİNİ GÖRÜYORUZ'

Üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceklerini de belirten Bakan Albayrak, "Sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net görüyoruz. Son TOBB verilerine göre, kurulan 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki ay olan Eylül'e göre yüzde 8,5, bir önceki yıla göre ise yüzde 18'lik bir artış var. Özellikle eylül ve ekim aylarında SGK girişlerine, istihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var. Ekim pozitif devam ediyor. Kasım ve Aralık istihdam tarafında da bu görülecek. İşte tüm bu olumlu veriler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programlarında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.