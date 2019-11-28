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Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (3)

'TÜRKİYE HEDEFLERİNE ADIM ADIM İLERLİYOR'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (3)

'TÜRKİYE HEDEFLERİNE ADIM ADIM İLERLİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Uluslararası İşadamları Zirvesi'nin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bakan Albayrak, 'nin hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir yere gidecek. Kolay değil Türkiye, 6 yıldır bir fiil savaşta; çok yoğun bir mücadele veriyor ve her birinden güçlenerek çıktı. Daha geçtiğimiz ay Barış Pınarı operasyonu üzerinde çok tarihi, tüm dünyada ses getiren bir sürecin içinden alnının akı ile çok önemli kazanımlarla çıkan büyük ve güçlü Türkiye, hedeflerine adım adım ilerliyor. Ülkemiz için memleketimiz ve Trabzon'umuz için bu süreçler inşallah çok daha güzel olacak" dedi.Ziyaretin ardından Bakan Albayrak, Rize'ye geçti.



Berat Albayrak, İpekyolu, Trabzon, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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