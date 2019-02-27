Albayrak, Kushner ile Yaptığı Görüşmeyi Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.<br><br>Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.<br><br>Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.