Albayrak: Nakdi yardımları artırmak için çalışmalarımız sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, 'Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Nakdi yardımları artırmak için çalışmalarımız sürüyor' dedi.

Kaynak: Dunya.com