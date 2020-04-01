Albayrak: Nakdi yardımları artırmak için çalışmalarımız sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
01.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, 'Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Nakdi yardımları artırmak için çalışmalarımız sürüyor' dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Berat Albayrak, Ekonomi