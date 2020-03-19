Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak
Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak
19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:43
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likiditenin piyasayı rahatlatacağını söyledi.
Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını vurgulayan Albayrak şu sözleri sarf etti Açıklaması
Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını vurgulayan Albayrak şu sözleri sarf etti Açıklaması
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Dünya