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Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak

Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak

19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:43
Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likiditenin piyasayı rahatlatacağını söyledi.

Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını vurgulayan Albayrak şu sözleri sarf etti Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

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