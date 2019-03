Albayrak: "Paramız da Hazinemizde Her Türlü İmkanlarımız da Var"

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Paramız da Hazinemizde her türlü imkanlarımız da var." dedi.Albayrak, Trabzon 'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, birilerinin, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz?" dediğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyen teröristtir sözü çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor, öyle bir laf yok. Cumhur İttifakı'na oy vermeyen terörist değildir, sakın ha böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım; şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım." diye konuştu."Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." sözünü hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:"Bugün Türkiye 'de, adına 'millet' dedikleri ama zillet ittifakı seçimlere giderken peşi sıra bir yandan Kandil , bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyor. Bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları peşi sıra açıklama yapıyorsa ve diyorsa ki 'Güneydoğu'da PKK 'yı, batıda ve diğer yerlerde bunları destekleyeceğiz, bunlarla birlikte yürüyoruz' bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye'nin, Trabzon'un bilmesi lazım.""Yerli, milli duruşla bunu ortaya koymak zorundayız"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de yaşananlara değinen Albayrak, şunları kaydetti:"Ağustos ayında Yenikapı mitingi oldu, bütün Türkiye o meydanda hangi siyasi görüşten olursa olsun toplandı. Niye toplandı? Çünkü bu ülkeyi yıkmak isteyen terör örgütleri darbe girişiminde bulundu. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı noktasında çok dik bir duruş sergiledi. Mevzubahis ülkenin bekası, öyle mi? O zaman biz kol kola yürümek zorundayız. Yerli, milli duruşla bunu ortaya koymak zorundayız. 31 Mart'a giderken, Allah'ın izniyle bir kez daha yerli ve milli duruşla Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Siyasi, güvenlik ve ekonomik olarak Türkiye her geçen yıl çok daha emin adımlarla yoluna devam ediyor."Türkiye'nin yaşadığı terör ve ekonomik saldırıların her birinden daha güçlü, daha emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:"Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Hazine'den arkadaşlarla konuşuyorum, 1 milyar dolar yurt dışı finansman ihale gerçekleştirdik. Bir ay öncekinden çok daha uygun maliyetle kapattık. Paramız da Hazinemizde her türlü imkanlarımız da var. Bütçemiz de ekonomimiz de sağlam. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olduğu sürece, bu millet, bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde bu dik duruşu sergilediği sürece, ülkemizi hiçbir şekilde bölemeyecekler. En ufak bir endişeniz olmasın, Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geleceğiz, hiç merak etmeyin."Bakan Albayrak ile diğer ilgililer, okunan duanın ardından kurdele keserek Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu , Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık , AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu , AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, gazeteci-yazar Sadık Albayrak Trabzonspor 'un Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin , yardımcı antrenörü Hüseyin Çimşir, futbolcular Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile diğer ilgililer katıldı.(Bitti)