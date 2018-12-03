Albayrak'tan İtfaiye Ekiplerine Teşekkür

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:51



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:51

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçtiğimiz günlerde Edirne'de yaşanan sel felaketinde kurtarma ve tahliye çalışmalarında görev alan itfaiye ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'deki selde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye çalışmalarında, 6 araç ve 13 personel ile görev aldı.Albayrak'ta Edirne'de görev alan itfaiye ekiplerini ziyaret ederek katkıları ve emekleri için teşekkür etti.