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Albayrak: "Tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık"

Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

09.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:24
Denizli İş Dünyası Buluşması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık." Albayrak:

Kaynak: AA

Etiketler : Berat Albayrak, Denizli, Güncel
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