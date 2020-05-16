Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğizHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

16.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:42
Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Albayrak: Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Albayrak, Türkiye, Güncel, Haber

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