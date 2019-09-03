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Albayrak: "Üretici fiyatlarındaki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor.

03.09.2019 15:10 Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirterek, "Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Berat Albayrak, Güncel

Kaynak: İHA

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