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Albayrak: "Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve...

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde...

07.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:05
" İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri
" İş Dünyası Buluşması" programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız."
Albayrak:

Berat Albayrak, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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