21 Mart 2019, 15:55
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Albüm Çıkaran Gökçe Bahadır'ın Konser Ücreti Belli Oldu

Oyunculuğa ara vererek albüm çıkaran ve geçtiğimiz hafta ilk konserini İstanbul'da veren Gökça Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.

En son Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Gökçe Bahadır, dizisi final yapınca Aykut Gürel'den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı.

İlk konserini geçen hafta Ataşehir'deki DasDas'da veren ve sınavı başarıyla geçen Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.

KONSER ÜCRETİ BELLİ OLDU

Posta'da yer alan habere göre; ilk konserinde dans gösterisi ve sesiyle takipçilerinden tam not alan Gökçe Bahadır'ın bir konserden 100 bin TL aldığı öğrenildi. Oyuncu, dizilerden de bölüm başına 70 bin TL alıyordu.

İLK KONSERİNDE GÖZ DOLDURDU

Gökçe Bahadır, ilk konser gecesinde birden fazla elbise giyerek göz doldurdu. Oyuncuyu bu mutlu gününde yakın dostları Cansu Tosun, İdil Fırat ve eşi Mert Fırat onu yalnız bırakmadı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır, "Hiçbir şekilde oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim yok" dedi.

Ataşehir, Aykut Gürel, Gökçe Bahadır, Magazin
Kaynak: Diğer



YORUMLAR (9)
ASGARİ ÜCRETLİ: ohhhhhhhhhh götürrrrrrrrrrrrr.. valla boşuna yaşıyoruz asgari ücretle ayı zor getiriyoruz adaletsizsin dünya !!!!!!!!!!!!!!!!
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MARABA: Ben senede 24 bin alıyorum bi donumuzu siyirmadigimiz kaliyo
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OFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF : YA POPÇU YA TOPÇU DEDİK YA .
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MESSY: helal kazanç mı şimdi? ticarette bile belli bir yüzdenin üzerinde kâr yapmak haram. 1 konserde belkide 5 sene boyunca çalışıp kazanamayacağım parayı kazanıyor
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