Albüm Çıkaran Gökçe Bahadır'ın Konser Ücreti Belli Oldu

En son Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Gökçe Bahadır, dizisi final yapınca Aykut Gürel'den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı.

İlk konserini geçen hafta Ataşehir'deki DasDas'da veren ve sınavı başarıyla geçen Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.

KONSER ÜCRETİ BELLİ OLDU

Posta'da yer alan habere göre; ilk konserinde dans gösterisi ve sesiyle takipçilerinden tam not alan Gökçe Bahadır'ın bir konserden 100 bin TL aldığı öğrenildi. Oyuncu, dizilerden de bölüm başına 70 bin TL alıyordu.

İLK KONSERİNDE GÖZ DOLDURDU

Gökçe Bahadır, ilk konser gecesinde birden fazla elbise giyerek göz doldurdu. Oyuncuyu bu mutlu gününde yakın dostları Cansu Tosun, İdil Fırat ve eşi Mert Fırat onu yalnız bırakmadı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır, "Hiçbir şekilde oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim yok" dedi.

Kaynak: Diğer