Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemlerine yönelik gelişmeleri aktardı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT'un seri üretimi tüm hızıyla devam ediyor. İlk teslimat Mart 2019'da yapılırken son teslimatlarla birlikte toplamda 13 adet KORKUT, TSK envanterine katıldı.

HAVA SAVUNMADA BÜYÜK ÜRETİM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medyadan şu bilgileri paylaştı: "ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi daha ileriye taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayimize yeni yetenekler kazandırdı. KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere SSB tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

TSK'YA 13 ADET KORKUT KATILDI

KORKUT Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016 tarihinde imzalandı. KORKUT sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapılırken son teslimatlarla birlikte toplamda 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi TSK'ya teslim edildi.

KORKUT Projesi, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri bir noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. KORKUT ve 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat "ATOM" ile birlikte Türkiye dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak sahip hale geldi. KORKUT Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alırken, bu proje ile birlikte KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarına iş hacmi oluşturulup yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı."