Alcatraz Filmi

Bir grup tutuklu, silahlı bir hırsız ve gangsterin eşliğinde kaçması imkansız olarak bilinen Alcatraz Hapishanesi'nden kaçmaya teşebbüs ederler. Yönetmen :
Andrew JonesSenaryo:
Andrew JonesOyuncular:
Gareth Lawrence, Mark Homer, Lee Bane, Derek Nelson
, Erick Hayden, Jared Nelson, Patrick O'Donnell, Harriet Rees, Ryan Michaels, Nicholas Anscombe, David Bridle, Travis Booth-Millard, Kerry Mills, Tim Larkfield, Christian Roberts, Christopher Bennett, Luke Antony, Matthew Leigh MaggsFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
AlcatrazYapımcı Firma:
North Bank EntertainmentYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
16.08.2019 Alcatraz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.