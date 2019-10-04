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Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vücudunu alçı karıştırma makinesine kaptıran Suriyeli işçi yaralandı.

04.10.2019 11:40Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vücudunu alçı karıştırma makinesine kaptıran Suriyeli işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaağaç Mahallesi'nde dış cephe malzemesi üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Suriyeli Muhammed Yüsfen, henüz belirlenemeyen bir nedenle alçı mikserine kapıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu göğüs kısmından kapıldığı makineden kurtarıldı.
Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Akyazı, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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