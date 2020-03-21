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Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emekli bir vatandaş sağlık personeline evinin penceresinden alçılı koluyla yaptığı alkışla destek verdi.

21.03.2020 00:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:36
Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, emekli bir vatandaş sağlık personeline evinin penceresinden alçılı koluyla yaptığı alkışla destek verdi.

Beyşehir'in mahallelerinde saat 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar sağlık personeline alkışlı destek için balkonlara çıktı, pencerelerinin camını açtı. Hacıakif Mahallesi'nde ise bir apartmanda oturan ve gelininin de sağlıkçı olduğunu belirten emekli Şaban Yüce, evinin camını açarak alçılı koluyla yaptığı alkışla sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek verdi. Yüce, "Isparta'daki sağlık çalışanı gelinime de buradan selam gönderiyorum" dedi. Aynı mahallede oturan bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Dalyan Mahallesi'nde ise apartmanların balkonlarından oturdukları dairelerin ışıklarını yakıp söndürerek alkışlarla destekleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Sağlık personeline destek veren mahalle sakinlerinden Şehnaz Poyraz, "Sağlıkçılarımızı kutluyorum, güçleri artsın, Allah yardımcıları olsun inşallah. Onlara hastalık bir şey bulaşmasın" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Beyşehir, Konya, Güncel

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