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ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Mert Şener atandı

Mert Şener, 1 Mart 2020 itibarıyla ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

16.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:50
ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Mert Şener atandı

2007 yılından bu yana ALD Automotive Türkiye bünyesinde kariyerini sürdüren Şener, yeni görevinde saha satış, satış operasyon ve pazarlama ekiplerinin yönetiminden sorumlu olup, ALDTürkiye'nin satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesinde kilit rol oynayacaktır. Mert Şener, yeni görevi sebebi ile şirketin İcra Kurulu'nda da yer alacaktır.

Atamayla ilgili açıklama yapan ALD Automotive Türkiye CEO'su Timur Kaçar, "Kariyerine ALD Automotive Türkiye'de Satış Yöneticisi olarak başlayan Mert Şener, 13 yıllık çok uluslu satış tecrübesiyle operasyonel kiralama ve otomotiv pazarına son derece hakimdir. Şener'in yeni görevinde gerek ekip yönetimi gerek gelişmiş satış ve müzakere becerisiyle şirketimize çok büyük katkılar sağlayacağına inancımız sonsuz" diye konuştu.Mert Şener, 1 Mart 2020 itibarıyla ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna atandı. 2007 yılından bu yana ALD Automotive Türkiye bünyesinde kariyerini sürdüren Şener, yeni görevinde saha satış, satış operasyon ve pazarlama ekiplerinin yönetiminden sorumlu olup, ALD Türkiye'nin satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesinde kilit rol oynayacaktır. Mert Şener, yeni görevi sebebi ile şirketin İcra Kurulu'nda da yer alacaktır.

Mert Şener, kısa özgeçmiş

Paris Sorbonne Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Mert Şener, yüksek lisansını aynı üniversitede Para&Finans üzerine tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2007 yılında ALD Automotive Türkiye'de Satış Yöneticisi olarak adım atan Şener, bu görevin ardından sırasıyla Uluslararası Satış Koordinatörü, Global ve Stratejik Müşteriler'den sorumlu Satış Müdürü, ve Satış Bölüm Başkanı pozisyonlarında çalıştı. İyi derece İngilizce ve Fransızca bilen Şener, 1 Mart 2020 itibarıyla ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama direktörlüğüne atandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mert Şener, Türkiye, Güncel

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