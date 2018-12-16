Aldatan Eş, Karısıyla İlişkiye Girerken Sevgilisinin İsmini Ağzından Kaçırdı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programında ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasıyla ilişkiye girdiği sırada yaşadıklarını anlatması hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEDİ

Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin kendisini bir kadınla aldattığını ve ilişkiye girdikleri sırada onu sayıkladığını söyledi. Fakat kocasının yakalanınca kendini savunma şekli "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İşte 21 yıllık evli olduğunu söyleyen kadının akıllara durgunluk veren itirafı;

"Eşim gece uyurken 'Naz beni niye aramıyorsun?' diye sayıklıyordu. Bunu duyduğumda, 'Ben at yarışı oynuyorum. Oradaki atın ismi Naz' diye kendini savundu. Birkaç gün aradan geçtikten sonra gece birlikte olduk ve eşim uyurken yine 'Özledim seni Naz' diye sayıkladı.

"HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ"

Ben de eşime 'Yalan söylüyorsun. Ben olayın fakındayım. Senin derdin ne?' diye çıkıştım ve evi terk ettim. Sonra beni yolda buldu. Bir yere gittik ve konuştuk. Orada her şeyi itiraf etti.

"BENİ 'NAZ' DİYE ÖPMEYE BAŞLADI"

Arkadaş grubuyla bara gittiğini ve orada birisiyle tanıştığını söyledi. Yaklaşık bir aylık bir dönemde böyle bir olay yaşamış. Sonrasında bana yalvardı, özür diledi. Ama hala sayıklıyor. Üç gün önce de uyurken bana yine 'Naz' dedi ve beni öpmeye başladı. Ben çılgına döndüm. Eşim bu sefer de 'Platonik aşık oldum galiba. Beynimi sardı' diyerek kendisini savundu."

"2-3 AY AYRI KAL, MİKROP KAPARSIN"

Bu itirafları duyunca küplere binen Selim Karacehennem ise kadına, "Sen eşinden 2-3 ay ayrı kal. O da kendini toparlasın. Mikrop kaparsın" tavsiyesinde bulundu.