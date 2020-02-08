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Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında şaşırtan olay ekranlara geldi. 6 yıllık eşinden boşanmak için programa başvurduğunu söyleyen kadın, 2018 yılı Nisan ayında aldatıldığını öğrendiğinde eşiyle tartıştığını ve onu dövdüğünü açıkladı.

08.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:09

Esra Erol'da programında gündeme getirilen kadının hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. 6 yıllık eşinden boşanmak için programa başvurduğunu söyleyen K.Ç., 2018 yılı Nisan ayında aldatıldığını öğrendiğinde eşiyle tartıştığını ve onu dövdüğünü söyledi. Aldatılan kadın, telefonunun bir gece yarısı eşi tarafından kurcalandığı gördü, sonrasında tartışma başladı. Bu sürede fiziki müdahalelerin de yaşandığını anlatan kadın, aldatan eşini dövdüğünü belirtti.

ALDATAN EŞTEN CANLI YAYINDA İTİRAF

Sonradan aldatılma olayının perde arkası da ortaya çıktı. 2014 yılında büyük bir aşkla evlendiklerini ve 4,5 yaşında çocukları olduğunu belirten kadın, eşinin F.S.K ile ilişki yaşaması ile evliliklerin bozulduğunu ifade etti. Programa bağlanan koca O.Ç., F.S.K. isimli kadınla yasak bir aşk yaşadığı itiraf etti.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Programda F.S.K.'nın isminin zikredilmesiyle, yayın ekibine onlarca ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarlar F.S.K.'nın birçok ailenin yuvasının yıkılmasında başrol oynadığı belirtildi.

Ekranlardan yansıyan olay izleyenleri şaşkına uğrattı. Esra Erol ise kadın-erkek fark etmeksizin şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini vurguladı.

Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti

Esra Erol, Magazin


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