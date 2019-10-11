Aldatılan kadın, eşinin 4 aylık hamile yasak aşkıyla canlı yayında birbirine girdi

12 yıllık eşine karaciğerini veren Melike Özmen, Müge Anlı'ya katılmış, canlı yayında eşinin iyileştikten sonra kendisini aldattığını söylemişti. Özmen, hem karaciğerini verdiği hem de aldatıldığını söyleyerek, eşinden intikam almak istediğini ifade etmişti. Bugünkü canlı yayında ise Melike Özmen ve eşinin yasak aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı Zekiye Altun canlı yayında karşı karşıya geldi.

BİR İDDİA UĞRUNA YUVA YIKILDI

20 yaşında olduğunu söyleyen Zekiye Altun, evli sevgilisi Ekrem Özmen'in eşi Melike Özmen'e ciğer verdiğini bildiğini söyledi. Melike Özmen ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Özmen, eşi Ekrem Özmen'in Zekiye Altun ile ilişkisinin bir iddia ile başladığını bildiğini aktardı. Zekiye Altun Müge Anlı'nın uyarılarına rağmen mutlu olduğu sürece vazgeçmeyeceğini canlı yayında açıkladı.

BABASI CEZA ALDI

Ayrıca Zekiye Altun'un, ailesinin ilişkisini öğrendiğinde babasının sevgilisini dövdüğü ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıktı.