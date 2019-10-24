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Aldatılan kadının intikamı

Deniz Uğur, "Oyunda aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadının intikamını anlatıyorum"

24.10.2019 08:30Aldatılan kadının intikamı

Ünlü oyuncu Deniz Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Melda Narin Güler'in yaptığı "Kader Apartmanı No;3" adlı oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde 18 Kasım'da Sahne Çolpan İlhan, 19 Kasım'da Akasya Kültür Sanat'ta ve 22 Kasım'da Tiyatro Ak'la Kara'da seyircisiyle buluşacak…

Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek oyunun başrollerinde; Deniz Uğur, Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen rol alıyor.

Sevgi, Affetme ve Çelişkiler üzerine…

Aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadın... Ve karısının intikamına maruz kalan bir koca... Erkeklerden nefret eden bir kız arkadaş... Ve her kadının aşık olacağı, kahraman ruhlu bir erkek... Evrene gönderilen yanlış bir mesaj, bu dört kişiyi içinden çıkılamayan bir kaosa sürükler.... Ve sorunun yanıtı kimsede yoktur: Bir adam kaç kez öldürülebilir ki?


Çolpan İlhan, Deniz Uğur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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