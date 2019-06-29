Aldatıldığını iddia eden Pamela Anderson'a Adil Rami'den yanıt geldi

Anderson, Instagram hesabından Rami ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisinin, ikili ilişki yaşadığını açıklamış ve bir canavar olduğunu belirtmişti. Dünya gündemine oturan olayın ardından Adil Rami'de aynı şekilde fotoğraf ile duruma açıklık getirerek, iddiaları yalanladı.

"HAYATIMIN SON İKİ YILI KOCA BİR YALANMIŞ"

Bir dönemin aranan isimlerinden 51 yaşındaki Pamela Anderson , sevgilisiyle olduğu bir kareyi sosyal medyada paylaşarak; "Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son iki yılı (hatta fazlası) koca bir yalanmış. Kandırıldım. Onun iki farklı hayatının olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Hani 'büyük aşkımız' vardı? Herkese yalan söyledi. O bir canavar. Nasıl oldu, birçok insana yardım ettim de, kendime bir faydam dokunacak kadar akıllı olamadım?" dedi.

"ÇOCUKLARIM VE ANNELERİNE BAĞLI BİR YAŞAMIM VAR"

Futbolcu Adil Rami, geçtiğimiz yıl Anderson'a evlenme teklifi etmiş ancak reddedilmişti. Yaşananlar sonrası çift ilişkilerine kaldığı yerden devam etse de Pamela Anderson, aldatıldığını öne sürerek ayrıldı. Ünlü modelin iddialarına ise sevgilisi Rami; "Hiçbir ayrılık kolay olmaz. Pamela derinden saygı duyduğum biri. Ona olan aşkım gerçekti. Hatırlamak istediğim tek şey bu. Asla ikili hayat yaşamadım. Çocuklarım ve annelerine bağlı bir yaşamım var. Daha şeffaf davranmalıydım. Anlayıp, saygı duymanızı umuyorum. Adil." ifadelerine yer verdi.