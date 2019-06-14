14.06.2019 11:20
Haberler»3. Sayfa » Haber

Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü

Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü

Adıyaman'da, eğitim gördüğü okuldan büyük bir sevinç ile karnesini alarak evine dönen ortaokul 9. sınıf öğrencisi ölümden döndü.

Adıyaman'da, eğitim gördüğü okuldan büyük bir sevinç ile karnesini alarak evine dönen ortaokul 9. sınıf öğrencisi ölümden döndü. Aldığı karnesi ile evine giden çocuğa çarpmamak için refüje çarpıp taklalar attı.

Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Çağan idaresindeki 06 APL 11 plakalı hafif ticari aracın önüne karnesini alarak büyük bir sevinçle evinin yolunu tutan Ticaret Meslek Lisesi 9.Sınıf Öğrencisi Muhammed Emin Tatar çıktı. Sakarya Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta yaşanan olayda araç sürücüsü Tatar'a, çarpmamak için direksiyonu aniden çevirerek refüje çarptı. Aracın refüje çarpması ile araç taklalar atarak yol içerisinde ters döndü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araç sürücüsü ve içerisinde bulunan yakınları çıkarıldı. Büyük korku yaşayan bisiklet sürücüsü Muhammed Emin Tatar ile araçta bulunan kişiler ekipler tarafından sakinleştirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada karnesini alarak evine giden Muhammed Emin Tatar, adeta ölümden döndü. Kaza sonrasın yapılan incelemelerin ardından takla atan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Muhammed Emin, Adıyaman, Tatar, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:30 Uçhisar'da karne töreni düzenlendi
13:30 Erzurum'da karne heyecanı
13:30 Karaman'da su baskınlarına belediye ekipleri anında müdahale etti
13:30 Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, öğrencilere YKS öncesi moral kahvaltısı
13:30 Aydın Kalkan: "Bütün öğrenciler zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyuyor"
13:30 ATSO'dan Sağlık Turizmi Atağı
13:30 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
13:30 Okullarda karne heyecanı
13:30 İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARAR İÇİN 4 EYLÜL'E ERTELENDİ
13:29 DHA YURT BÜLTENİ-11
13:29 BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
13:29 Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı
13:29 El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu
13:29 10 köy okuluna 3 bin kitap hediye edildi