Aldığı yumruk darbeleriyle hastanede hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada yumruk darbeleriyle yaralanan bir kişi üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.
10.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:35
Tokat 'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada yumruk darbeleriyle yaralanan bir kişi üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 7 Mart Cumartesi günü, Niksar Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü sınırları içerisinde alkollü bir mekanda meydana gelen olayda, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. (49) isimli şahıs aldığı yumrukların etkisiyle yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. E.K. üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin de emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT
Edinilen bilgiye göre, 7 Mart Cumartesi günü, Niksar Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü sınırları içerisinde alkollü bir mekanda meydana gelen olayda, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. (49) isimli şahıs aldığı yumrukların etkisiyle yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. E.K. üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin de emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aldığı yumruk darbeleriyle hastanede hayatını kaybetti
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