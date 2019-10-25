"Aldığımız her kararda öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin parmak izi var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim aldığımız hiçbir karar yoktur ki öğretmenlerimizin parmak izi olmasın. Aldığımız hiçbir karar yoktur ki okul müdürlerimizden, il ve ilçe müdürlerimizden destek almayan. Mevzu ne olursa olsun Ankara'ya davet ediyoruz. Sürekli onlardan görüşler alıp, tartışıyoruz. Çünkü sizler sahada ve mutfaktasınız." dedi.

Selçuk, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapanış toplantısında okul müdürlerine hitap etti.

Bakan Selçuk, "Örneğin idareci olabiliriz, yani idareci derken aslında durumu idare eden, gelen evrak, giden evrakla yetinen kişiler olabiliriz." diye konuştu.

Bir de yönetişime inanmış yöneticiler olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Onlar taktik geliştiriyorlar, 'acaba bu işi daha iyi nasıl yapabilirim, acaba dünyada bir yenilik var mı, internette yeni bir içerik var mı, yeni bir kitap çıkmış mı... Benim bulunduğum mesuliyet her bir çocuğun hayatına dokunmaktı dolayısıyla bütün öğretmenlerimin huzuru, velilerimin, çocuklarımın mutluluğu benden sorulur' diyen bir yönetici varsa taktik geliştiriyordur, sürekli yenilik arayışındadır. Daha iyi olmak için bir öğrenme çabası vardır. Bir de liderler vardır, büyük liderler, onlar çığır açarlar, onlar oyunu yeniden kurarlar, onlar yeni bir strateji kurarlar, onlar liderlerdir."

Selçuk, "Eğer bizler okullarımızda yöneticilik anlamında bir farkındalığı geliştirirsek okullarımızın çok daha nefes alınabilir, çok daha güzel mekanlar olacağına şahitlik edeceğiz, bundan eminim. Yöneticilik anlamında sizin yaptığınız çalışmaların özellikle bu proje kapsamında UNICEF'in desteğiyle yaptığınız bu çalışmanın devam eden sürecin çok güzel bir halkası olduğunu düşünüyorum. Bizim sorumluluğumuz, bir okuldaki bürokrasiyi yürütmek değil; aslında bir milletin bayrağını yükseltmektir." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler odası huzur odası olmalı"

Okul yöneticilerinin öğretmenler odasını bir huzur odası, huzur adası yapma gayretinde olması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Lütfen bu meseleyi, okul yöneticiliğini, bir geçim vasıtası olarak almayın, sadece kendi kişisel kariyeriniz olarak değerlendirmeyin. Bu meseleyi bir ülkenin bu topraklarda haysiyetiyle, şerefiyle ayakta durmasının bir askerliği olarak görün. Bu meseleyi 'Bizim medeniyete bir sözümüz var' cümlesini kurabilmek olarak düşünün. Bu meselenin okullarımızda bir çocuğumuzun hukukunu koruyup koruyamama, hakkını verip verememe meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Okul müdürlerinin başarı hikayesi

Bakan Selçuk, eğitim yöneticilerini bir okulun bütün hikayesini yazan kişi olarak gördüklerini ifade etti.

9 ay önce okul müdürlerine yönelik bir çalışma yaptıklarını anımsatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'den 900 kadar müdürü tespit ettik. Bu müdürlerin şöyle bir ortak özelliği vardı, bu müdürler kendi bulundukları ilçede, beldede, şehirde, 'Bu bölgenin imkanı en kısıtlı okulu hangisiyse ben oraya okul müdürü olmak istiyorum' diyen insanlardı. Bir başarı hikayesi yaratmışlardı. 150 yöneticiyi Ankara'ya davet ettik, 3 gün misafir ettik. Sizler bir, iki yılın içerisinde gerçekten şartları sınırlı olan bir okulda öğretmeni değiştirmeden, bütçeyi değiştirmeden öğrencileri değiştirmeden velileri değiştirmeden aynı kişilerle bu hikayeyi nasıl yazdınız. Bunu nasıl yaptınız dediğimizde 'Biz okula baktığımız kadar okulun dışına da baktık' dediler. Muhtarlarla, iş insanlarıyla, akademisyenlerle toplumun tüm paydaşlarıyla tek tek ilgilendik. Onlara projelerimizi, fikirlerimizi, hayallerimizi anlattık. O bölgede bir iş insanı bulamadıysak orada doğmuş, büyümüş ama İstanbul'da yaşıyorsa onları ziyaret ettik. Sosyal medyayı etkin kullandık, aklı olandan akıl aldık, fikri olandan fikir aldık. 'Her zaman daha iyisini yapabiliriz' inancıyla meseleye kendimizi adadık. Bu çabanın bu koşularda yapılabildiğini görmek gerçekten mutluluk verici. Çünkü bu eğer Türkiye'nin 900 ayrı okulunda yapılabiliyorsa bütün Türkiye'de yapılabilir demektir. Sadece mevcut şartları küçümsememek şartıyla."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim konusunda alınan kararlara ilişkin, "Bizim aldığımız hiçbir karar yoktur ki öğretmenlerimizin parmak izi olmasın. Aldığımız hiçbir karar yoktur ki okul müdürlerimizden, il ve ilçe müdürlerimizden destek almayan. Mevzu ne olursa olsun Ankara'ya davet ediyoruz. Sürekli onlardan görüşler alıp, tartışıyoruz. Çünkü sizler sahada ve mutfaktasınız." dedi.

Bir işin el birliği ile omuz vermekle başarılabileceğini anlatan Selçuk, "Lütfen bulunduğunuz yerde bu işin nasıl yapılamayacağını değil, nasıl yapılabileceğine kafa yorun. Herkese umut verin." diye konuştu.

Kaynak: AA