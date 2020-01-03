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Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Amasya'da satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

03.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:58 Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
'da satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
Amasya'nın , ve Suluova ile 'un Vezirköprü ilçelerinde ikinci el otomobil ticareti yapan H.D, D.K, B.D. ve A.D'nin satın aldıkları araçlar için sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri bilgisi üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların 3'ü Kocaeli'de, biri ise Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gümüşhacıköy, Merzifon, Samsun, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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