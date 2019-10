Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da2- Bunu örmek yetenek ister3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…5- Kıskandık çocuğu6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ7- Türk geleneği sanıyorduk8- Kedileri seven toruna özel9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan10- Çok kreatif11- Aynada selfie12- 7 yaşındaki torununa almış13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)15- Torununun burnu üşümesin diyeFotoğraflar: Boredpanda