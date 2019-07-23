Haberler» Güncel» Haber

Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli'ye geldi.

23.07.2019 15:27 Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli'ye geldi.

Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda hizmet vermeye başlayan tırda dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK'ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. İlk günkü satışlara Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na aktarıldığı belirtildi.

Tırdan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden, vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
16:34   Belediye Başkanı Osman Güder'den Basın Bayramı mesajı
16:34   Dere kenarında kadın cesedi bulundu
16:33   MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti
16:33   Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
16:32   Çınar'ın Basın Bayramı mesajı
16:32   Başkan Pekyatırmacı Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
16:32   Bakan Kurum sel bölgesinde dere güzergahındaki binaların boşaltılacağını açıkladı