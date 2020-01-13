Haberler » Güncel » Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu - Haber

Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu

İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti.

13.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu
'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını adımın 'aldırmazlık seviyesini' yaptı.

Olay İngiltere'nin kentinde bir hazır yemek dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkan çalışanları ayırmaya çalıştı, ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı. Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti. Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill'in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill'in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, "Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

İki kişinin kavga görüntüleri

Kavgaya daha fazla kişinin dahil olması

Masada oturmuş adamın sakince yemeğini yemesi

Kavganın dışarıya taşınması


- İngiltere

Portsmouth, İngiltere, Hill, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Tire'de musiki konseri - Haber
12:08  Osmaniye'de bir kişi arazide ölü bulundu - Haber
12:07  Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Haber
12:03  Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu - Haber
12:03  Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:15:04