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Aldo Enerji, toplam GES gücünü 200 megavata çıkaracak

Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarını 2014 yıldan itibaren sürdüren Aldo Enerji, 2020 yılında 50 Megavatlık yatırımlarını tamamlayarak toplamda 200 Megavatlık enerji kapasitesine ulaşmayı hedeliyor.

26.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
Aldo Enerji, toplam GES gücünü 200 megavata çıkaracak
Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarını 2014 yıldan itibaren sürdüren Aldo Enerji, 2020 yılında 50 Megavatlık yatırımlarını tamamlayarak toplamda 200 Megavatlık enerji kapasitesine ulaşmayı hedeliyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Aldo, Ekonomi

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