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Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim? Alef ne demek?

Alef dizisi ne zaman? Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Alef dizisinin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'da meydana gelen cinayetleri aydınlatmak için harekete geçen iki başarılı dedektifin başlarından geçenleri konu edinen Alef dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Alef dizisi fragmanı yayımlandı. Alef ne demek?

24.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:00

Alef dizisi hangi kanalda? Alef dizisi Blu TV'de seyircisiyle buluşmaya gün sayıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı dizi, bir polisiye, gerilim dizisidir. Yönetmenliğini Emin Alper'in yürüttüğü Alef dizisi 10 Nisan'da Blu TV'da yayımlanmaya hazırlanıyor. Alef nedir? Alef dizisi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını May Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emin Alper'in oturduğu, Alef dizisi, 10 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Blu Tv platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

ALEF DİZİSİ KONUSU

10 Nisan'da başlayacak dizinin kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer alıyor. 8 bölüm sürecek dizi İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu ediniyor.

Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

BluTV ve FX ortaklığında hazırlanan dizi, Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyor. Genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

ALEF NE DEMEK?

Alef, İbrani alfabesi'nin ilk harfidir. Sesini, üzerine konan ünlü harfleri ifade eden noktalama işaretinden alır. Batı Semitik "öküz" anlamındaki kelimeden türediği ve ilk şeklin de bir öküz kafası olduğu düşünülür. "Elif" harfinin kökeni olan "alef/alf" harfi Fenike dilinde "öküz" manâsına geliyor.

Alef ayırıca; saman, ot, yulaf, hayvan yemi, hayvanların yedikleri saman ve otlardan alınan vergi, cana yakın, alev, sonsuz sayal sayıları göstermek için kullanılan işaret olarak çeşitli anlamlara geliyor.

Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim? Alef ne demek?

Haberin Videosu :

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?
Etiketler : Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul, BluTV, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel

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