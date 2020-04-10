Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey!

Baş rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in oynadığı BluTv'de yayımlanacak olan dizi konusu ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Alef dizisi hakkında merak edilen her şey haberimizde!

10.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:27
Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey!

BluTv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Alef dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesin dikkatlerini çekti. İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizi ile ilgili merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Alef dizi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey!
ALEF DİZİSİ

ALEF DİZİSİ HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

10 Nisan Cuma günü saat 21:30'da BluTV'de!

ALEF DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen

Etiketler: Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, BluTV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Bursa’da bakteri geçişini engelleyen maske kumaşı üretildi Haberler
Bursa'da bakteri geçişini engelleyen maske kumaşı üretildi
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Gündem ››Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:48: Hıfzıssıhha nedir? Hıfzıssıhha Kanunu nedir? Hıfzıssıhha Kanunu ile nasıl kararlar alınır? - Haberler 11:44: Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları - Haberler 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:26: Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında? - Haberler 11:26: Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey! - Haberler 11:16: Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs nedeniyle Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri! - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler